Реакция на грабеж: жена Левандовски высказалась о вручении Золотого мяча Месси

Левандовски - №1 для своей жены

Чемпионка мира по каратэ Анна Левандовски не оставила своего мужа, Роберта Левандовски, без поддержки после того, как того, по мнению многих, "ограбили" накануне в Париже, присудив "Золотой мяч" Лионелю Месси.

Месси обошел Левандовски по результатам голосования 180 журналистов со всего мира.

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"Моя любовь, для меня ты – лучший! Я всегда тобой горжусь. Люблю тебя – до луны и обратно", – написала в Instagram Анна, обращаясь к Роберту.

Ранее присуждение приза Месси, а не Левандовски, раскритиковал Лотар Маттеус. "Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир", – заявил знаменитый немец.

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Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

А вот прославленный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек считает незаслуженной критику по отношению к обладателю "Золотого мяча-2021" Лионелю Месси.

"Я не понимаю, почему столько дерьма выливается на Лео Месси. Не он выбрал себя. Эта формула исчерпала себя, ее нужно менять. Это проблема людей из France Football", – считает Бонек.

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Напомним, Роберту Левандовски прочил "Золотой мяч" Олег Блохин.

А вот Шева называл своими фаворитами Месси и Жоржиньо.

Смотрите, как Месси получил "Золотой мяч"-2021