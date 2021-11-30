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Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
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Колос --
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Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Спортинг --
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Интер --
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Челси --
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Динамо --
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Реакция на грабеж: жена Левандовски высказалась о вручении Золотого мяча Месси

Олег Люлька
30 ноября, 15:42
В седьмой раз в карьере приз от журнала France Football достался Лионелю Месси, но супруга Роберта Левандовски считает, что ее муж все равно лучший

Левандовски - №1 для своей жены

Чемпионка мира по каратэ Анна Левандовски не оставила своего мужа, Роберта Левандовски, без поддержки после того, как того, по мнению многих, "ограбили" накануне в Париже, присудив "Золотой мяч" Лионелю Месси.

Месси обошел Левандовски по результатам голосования 180 журналистов со всего мира.

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"Моя любовь, для меня ты – лучший! Я всегда тобой горжусь. Люблю тебя – до луны и обратно", – написала в Instagram Анна, обращаясь к Роберту.

Ранее присуждение приза Месси, а не Левандовски, раскритиковал Лотар Маттеус. "Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир", – заявил знаменитый немец.

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Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

А вот прославленный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек считает незаслуженной критику по отношению к обладателю "Золотого мяча-2021" Лионелю Месси.

"Я не понимаю, почему столько дерьма выливается на Лео Месси. Не он выбрал себя. Эта формула исчерпала себя, ее нужно менять. Это проблема людей из France Football", – считает Бонек.

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Напомним, Роберту Левандовски прочил "Золотой мяч" Олег Блохин.

А вот Шева называл своими фаворитами Месси и Жоржиньо.

Смотрите, как Месси получил "Золотой мяч"-2021