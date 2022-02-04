3 лютого 21:00
Камерун 0
Єгипет 0
3 лютого 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 18:00
Україна --
Росія --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад виступу українців в перший день Олімпіади-2022

Олександр Трикіша
4 лютого, 00:36
4 лютого українські спортсмени офіційно вступають у боротьбу на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Дивіться розклад стартів наших спортсменів

Україна відкриє Ігри-2022 фігурним катанням / Фото: REUTERS

Незважаючи на те, що відкриття Олімпіади-2022 відбудеться лише у п'ятницю, у Пекіні вже два дні відбуваються олімпійські старти. До речі, дізнайтесь, де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2022.

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Розклад українських спортсменів на Олімпіаді-2022 4 лютого

Фігурне катання (командна першість)

  • 05:35 – танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова і Максим Нікітін
  • 07.15 – спортивні парі (коротка програма): Софія Голіченко і Артем Даренський

Зазначимо, що у цей день відбудуться змагання не лише у фігурному катанні. 4 лютого відбудуться матчі олімпійського дабл-міксту турніру з керлінгу та хокейного турніру серед жінок, але українці у цих дисциплінах не представлені.

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Українці на Олімпіаді-2022