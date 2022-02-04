Розклад виступу українців в перший день Олімпіади-2022

Україна відкриє Ігри-2022 фігурним катанням / Фото: REUTERS
Незважаючи на те, що відкриття Олімпіади-2022 відбудеться лише у п'ятницю, у Пекіні вже два дні відбуваються олімпійські старти. До речі, дізнайтесь, де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2022.
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Розклад українських спортсменів на Олімпіаді-2022 4 лютого
Фігурне катання (командна першість)
- 05:35 – танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова і Максим Нікітін
- 07.15 – спортивні парі (коротка програма): Софія Голіченко і Артем Даренський
Зазначимо, що у цей день відбудуться змагання не лише у фігурному катанні. 4 лютого відбудуться матчі олімпійського дабл-міксту турніру з керлінгу та хокейного турніру серед жінок, але українці у цих дисциплінах не представлені.
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Українці на Олімпіаді-2022
- На Олімпіаді-2022 Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Але свої корективи вносить коронавірус. Майже щодня українські спортсмени отримують позитивні тести, тому невідомо, хто з них зможе протриматися до свого старту.
- Великих надій на медалі в Україні не мають. На минулих зимових Іграх ми задовольнялися лише одним золотом. Шанси завоювати хоча б одну медаль не дуже високі.
- На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні прапор України нестимуть два спортсмени – Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.