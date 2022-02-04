3 февраля 21:00
Камерун 0
Египет 0
3 февраля 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание выступления украинцев в первый день Олимпиады-2022

Александр Трикиша
4 февраля, 00:36
4 февраля украинские спортсмены официально вступают в борьбу на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Смотрите расписание стартов наших спортсменов

Украина откроет Игры-2022 фигурным катанием / Фото: REUTERS

Несмотря на то, что открытие Олимпиады-2022 состоится только в пятницу, в Пекине уже два дня проходят олимпийские старты. Кстати, узнайте, где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2022.

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Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде-2022 4 февраля

Фигурное катание (командное первенство)

  • 05:35 – танцы на льду (ритм-танец): Александра Назарова и Максим Никитин
  • 07.15 – спортивные пари (короткая программа): София Голиченко и Артем Даренский

Отметим, что в этот день пройдут соревнования не только в фигурном катании. 4 февраля состоятся матчи олимпийского дабл-микста турнира по керлингу и хоккейного турнира среди женщин, но украинцы в этих дисциплинах не представлены.

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Украинцы на Олимпиаде-2022