Расписание выступления украинцев в первый день Олимпиады-2022

Украина откроет Игры-2022 фигурным катанием / Фото: REUTERS
Несмотря на то, что открытие Олимпиады-2022 состоится только в пятницу, в Пекине уже два дня проходят олимпийские старты. Кстати, узнайте, где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2022.
Читайте также: Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад: тест
Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде-2022 4 февраля
Фигурное катание (командное первенство)
- 05:35 – танцы на льду (ритм-танец): Александра Назарова и Максим Никитин
- 07.15 – спортивные пари (короткая программа): София Голиченко и Артем Даренский
Отметим, что в этот день пройдут соревнования не только в фигурном катании. 4 февраля состоятся матчи олимпийского дабл-микста турнира по керлингу и хоккейного турнира среди женщин, но украинцы в этих дисциплинах не представлены.
Читайте также: Переживите эти эмоции снова: как украинцы брали медали зимних Олимпиад (видео)
Украинцы на Олимпиаде-2022
- На Олимпиаде-2022 Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта. Но свои коррективы вносит коронавирус. Чуть ли не ежедневно украинские спортсмены получают положительные тесты, поэтому неизвестно, кто из них сможет продержаться до своего старта.
- Больших надежд на медали в Украине не питают. На прошлых зимних Играх мы довольствовались лишь одним золотом. Шансы завоевать хотя бы одну медаль не очень высоки.
- На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине флаг Украины будут нести два спортсмена – Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.