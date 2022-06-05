Путіна у дитинстві били. Сенсаційне викриття диктатора

Катерина Усик знає, чому Путін такий кровожерливий / Фото: Колаж: Сьогодні

Катерина Усик продовжує активно стежити за війною Росії в Україні. Дівчина веде вже два акаунти в соцмережах і ділиться з підписниками інформацією, а також своїми думками про те, що відбувається. Днями дісталося одеситам від Катерини. Вони запускали феєрверки під час повітряної тривоги.

А тепер дружина боксера припустила, що війна в Україні – це наслідки дитячої травми Путіна та його соратників. Дівчина вважає, що Путіна, Шойгу та Пєскова в дитинстві били.

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"Ось, будь ласка, не опрацьована дитяча травма. Насправді дуже серйозно. Як ми бачимо. Цих трьох хлопців точно в дитинстві били і не дуже любили, от і результат", – написала Катерина у своєму Instagram, додавши колаж.

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