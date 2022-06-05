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Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
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Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
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Шотландія --
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Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
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Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
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Уельс --
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Путіна у дитинстві били. Сенсаційне викриття диктатора

Олексій Андрейцев
5 червня, 12:09
Дружина Олександра Усика вважає, що у російського президента та його соратників Шойгу та Пєскова дитяча травма, тому вони розпочали війну в Україні

Катерина Усик знає, чому Путін такий кровожерливий / Фото: Колаж: Сьогодні

Катерина Усик продовжує активно стежити за війною Росії в Україні. Дівчина веде вже два акаунти в соцмережах і ділиться з підписниками інформацією, а також своїми думками про те, що відбувається. Днями дісталося одеситам від Катерини. Вони запускали феєрверки під час повітряної тривоги.

А тепер дружина боксера припустила, що війна в Україні – це наслідки дитячої травми Путіна та його соратників. Дівчина вважає, що Путіна, Шойгу та Пєскова в дитинстві били.

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"Ось, будь ласка, не опрацьована дитяча травма. Насправді дуже серйозно. Як ми бачимо.

Цих трьох хлопців точно в дитинстві били і не дуже любили, от і результат", – написала Катерина у своєму Instagram, додавши колаж.

Що ще постить у соцмережах Катерина Усик