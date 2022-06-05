Путина в детстве били. Сенсационное разоблачение диктатора

Екатерина Усик знает, почему Путин такой кровожадный / Фото: Коллаж: Сегодня

Катерина Усик продолжает активно следить за войной России в Украине. Девушка ведет уже два аккаунта в соцсетях и делится с подписчиками информацией, а также своими мыслями о происходящем. На днях досталось одесситам от Екатерины. Они запускали фейерверки во время воздушной тревоги.

А теперь супруга боксера предположила, что война в Украине – это последствия детской травмы Путина и его соратников. Девушка считает, что Путина, Шойгу и Пескова в детстве били.

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"Вот, пожалуйста, не проработанная детская травма. На самом деле очень серьезно. Как мы видим. Этих троих парней точно в детстве били и не особо любили, вот и результат", – написала Екатерина в своем Instagram, добавив коллаж.

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