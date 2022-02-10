Пропала естафета: коронавірус скосив українок перед гонкою

Олех після крові - в строю, Кроль - на ізоляції / Фото: Колаж: Сьогодні

Через позитивні тести на коронавірус під питанням опинилася не тільки естафета у наших біатлоністок, у яких відправитись на ізоляцію довелося Олені Білосюк та Дарії Блашко, а й в українських лижниць.

Позитивні тести в Пекіні здали Юлія Кроль та Дарина Рубльова, повідомляє UA:Перший.

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Це означає, що у нас не набирається чотири учасниці для жіночої естафети у лижних гонках 4 по 5 км, що відбудеться у суботу, 12 лютого.

Юлія Кроль відправилась на ізоляцію

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Адже у строю у збірній лижниць залишилося лише троє дівчат – Марина Анцибор, Валентина Камінська та Вікторія Олех, котра раніше стала героїнею Олімпіади, незважаючи на 60-те місце у скіатлоні.

Нагадаємо, вже на першому колі в Олех пішла кров носом. Тренер радив Вікторії припинити гонку, але вона мужньо фінішувала.

Скривавлена Вікторія Олех / Фото: скріншот

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Додамо, що 10 лютого Україна могла розжитися своєю першою медаллю на Іграх-2022 у Пекіні, але не вийшла на старт у командному фристайлі через позитивні тести на коронавірус одразу у трьох спортсменів.