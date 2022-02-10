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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Пропала эстафета: коронавирус скосил украинок перед гонкой

Олег Люлька
10 февраля, 14:35
Ряды украинских спортсменов на Играх-2022 в Пекине, сдавших положительные тесты на коронавирус, пополнили лыжницы Юлия Кроль и Дарья Рублева

Олех после крови - в строю, Кроль - на изоляции / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за положительных тестов на коронавирус под вопросом оказалась не только эстафета у наших биатлонисток, у которых уйти на изоляцию пришлось Елене Билосюк и Дарье Блашко, но и у украинских лыжниц.

Положительные тесты в Пекине сдали Юлия Кроль и Дарья Рублева – сообщает UA:Перший.

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Это значит, что у нас не набирается четыре участницы для женской эстафеты в лыжных гонках 4 по 5 км, которая состоится в субботу, 12 февраля.

Юлия Кроль ушла на изоляцию

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Ведь в строю в сборной лыжниц осталось только трое девушек – Марина Анцибор, Валентина Каминская и Виктория Олех, ранее ставшая героиней Олимпиады, несмотря на 60-е место в скиатлоне.

Напомним, уже на первом круге у Олех пошла кровь носом. Тренер советовал Виктории прекратить гонку, но она мужественно финишировала.

Окровавленная Виктория Олех / Фото: скриншот

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Добавим, что 10 февраля Украина могла разжиться своей первой медалью на Играх-2022 в Пекине, но не вышла на старт в командном фристайле из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.