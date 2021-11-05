Про Усика забули. Ломаченко в топі найкращих боксерів XXI століття

Василь Ломаченко потрапив до ТОП-10 боксерів XXI століття / Фото: Talksport

Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко посів восьме місце у рейтингу. Звання найкращого боксера XXI століття отримав американець Флойд Мейвезер. У першу трійку також потрапили Менні Пак'яо та Бернард Хопкінс.

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Варто зазначити, що кожен боєць оцінюється з того, що він зробив за останні 20 років, а не раніше. Отже, такі великі боксери, як Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд і Рікардо Лопес, які билися в 2000-х, але свої найкращі результати показали в 1980-х або 1990-х, залишилися поза списком.

Василь Ломаченко, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

В описі до номінації Василя Ломаченка експерти TalkSPORT зазначили:

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"У любителях у нього був разючий рекорд (396-1), у профі він провів 17 поєдинків у трьох вагових категоріях. Унікальний майстер у рингу, який міг би бути ще вищим у цьому рейтингу, якби трохи раніше перейшов у профі".

ТОП-10 найкращих боксерів XXI століття за версією TalkSPORT

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

2. Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО)

3. Бернард Хопкінс (55-8-2, 32 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

5. Хуан Мануель Маркес (56-7-1, 40 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

7. Геннадій Головкін (43-1-1, 41 КО)

8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

10. Андре Ворд (32-0, 16 КО)

Гідні згадки: Тайсон Ф'юрі, Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Олександр Усик, Мігель Котто, Теренс Кроуфорд, Серхіо Мартінес, Віталій Кличко, Володимир Кличко.

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Нагадаємо, 11 грудня Ломаченко проведе бій проти Річарда Коммі. Сутичка відбудеться у Нью-Йорку.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

На переможця поєдинку Ломаченко – Коммі у 2022-му чекає бій за титул чемпіона світу у легкій вазі, який українець втратив після своєї поразки від Лопеса у 2020-му.

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