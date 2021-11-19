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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
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Львів --
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Призерці Олімпіади у Токіо не видали обіцяну квартиру у Львові

Андрій Трофімов
19 листопада, 09:52
Бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Алла Черкасова поскаржилася, що досі не отримала квартири у Львові, яку їй пообіцяли після завоювання медалі.

Ала Черкасова поки не отримала квартиру у Львові / Фото: REUTERS

Черкасова принесла Україну бронзову медаль у вільній боротьбі у категорії до 68 кг, перемігши в медальній сутичці японку Сару Досе.

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Після Ігор мер Львова Андрій Садовий пообіцяв, що львів'яни, які вибороли медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають від міста по квартирі – це Станіслав Горуна, Алла Черкасова та Олена Старікова.

Однак Черкасова зізналася, що ще не отримала квартиру у Львові.

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"Поки що ні. Чекаємо. Сподіваюся, він виконає свою обіцянку. Я народилася у Львові і до останнього представляла своє рідне місто", – зізналася Алла в інтерв'ю. kp.ua.

До речі, відразу після завоювання медалі Алла Черкасова зізналася, що йде у декрет. Зараз спортсменка додала, що офіційно кар'єру не завершила, взяла час на роздуми.

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Раніше повідомлялося, що українській призерці Олімпіади, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще й автомобіль. Бронзова призерка Олімпіади у Токіо з вільної боротьби Ірина Коляденко отримала ще один цінний подарунок.