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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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27 ноября 00:00
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Призерке Олимпиады в Токио не выдали обещанную квартиру во Львове

Андрей Трофимов
19 ноября, 09:52
Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Алла Черкасова пожаловалась, что до сих пор не получила квартиру во Львове, которую ей пообещали после завоевания медали

Алла Черкасова пока не получила квартиру во Львове / Фото: REUTERS

Черкасова принесла Украину бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 68 кг, победив в медальной схватке японку Сару Досе.

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После Игр мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что львовяне, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио, получат от города по квартире – это Станислав Горуна, Алла Черкасова и Елена Старикова.

Однако Черкасова призналась, что еще не получила квартиру во Львове.

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"Пока нет. Ждем. Надеюсь, он выполнит свое обещание. Я родилась во Львове и до последнего представляла свой родной город", – призналась Алла в интервью kp.ua.

Кстати, сразу после завоевания медали Алла Черкасова призналась, что уходит в декрет. Сейчас же спортсменка добавила, что официально карьеру не завершила, взяла время на размышления.

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Ранее сообщалось, что украинской призерке Олимпиады, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще и автомобиль. Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко получила еще один ценный подарок.