Прикрилася капелюшком: дружина українського футболіста похвалилася еротичним фото

Юлія Пятова на Мальдивах / Фото: Instagram
Юлія Пятова сфотографувалась на пляжі. Судячи зі знімку, дівчина позувала оголеною, прикрившись лише капелюхом із полями.
"Сьогодні насолодилися останнім повноцінним днем. Завтра додому, точку ставити не буду, я так люблю острови, що неодмінно повернуся...", – підписала знімок Юлія Instagram.
А кілька днів тому Пятова розважалася з келихами. Дружина футболіста спробувала різні коктейлі, змінюючи під їх колір купальники.
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