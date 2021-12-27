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Прикрылась шляпкой: жена украинского футболиста похвасталась эротическим фото

Александр Трикиша
27 декабря, 21:06
Жена игрока Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова Юлия поделилась невероятно горячим фото с отдыха. Семейство вратаря проводит отпуск на Мальдивах

Юлия Пятова на Мальдивах / Фото: Instagram

Юлия Пятова сфотографировалась на пляже. Судя по снимку, девушка позировала обнаженной, прикрывшись лишь шляпой с полями.

"Сегодня насладились последним полноценным днем. Завтра домой, точку ставить не буду, я так люблю острова, что непременно вернусь…", – подписала снимок Юлия в Instagram.

А несколько дней назад Пятова развлекалась с бокалами. Супруга футболиста попробовала разные коктейли, меняя под их цвет купальники.

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