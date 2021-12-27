Прикрылась шляпкой: жена украинского футболиста похвасталась эротическим фото

Юлия Пятова на Мальдивах / Фото: Instagram
Юлия Пятова сфотографировалась на пляже. Судя по снимку, девушка позировала обнаженной, прикрывшись лишь шляпой с полями.
"Сегодня насладились последним полноценным днем. Завтра домой, точку ставить не буду, я так люблю острова, что непременно вернусь…", – подписала снимок Юлия в Instagram.
А несколько дней назад Пятова развлекалась с бокалами. Супруга футболиста попробовала разные коктейли, меняя под их цвет купальники.
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