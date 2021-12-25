Куда только смотрит Вербич! Девушка динамовца выложила эротическое фото в Instagram

Красотка Альвина Царенко, в августе подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, вернулась к своим профессиональных обязанностям.
Напомним, Альвина известна как модель Playboy.
Недавно Царенко сфотографировалась в сладком образе девушки с платочком на голове – точь-в-точь как на знаменитой шоколадке "Аленка".
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Теперь же Альвина решила выставить на показ в Instragram формы, которые ниже пояса.
Интересно, как к этому относится Беньямин Вербич?
Кстати, фолловеры Альвины Царенко и Беньямина Вербича называют их не иначе как Барби и Кен.
Добавим, что не так давно девушка динамовца закосила под Памелу Андерсон.
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