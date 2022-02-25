Правда війни від Усика: чемпіон світу показав, що несе "російський мир" (фото)

Усик вражений злочинами рашистів / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
Путінська Росія не припиняє свої обстріли по столиці України.
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик показав усьому світу злочини російських окупантів. Фото зруйнованих будівель та обстрілів Олександр опублікував у сторіс Instagram.
"І це теж Київ", – підписав фото Усик.
Раніше Усик зробив репост повідомлення про обстріл російськими військами дитячого будинку у Ворзелі. Нарешті він побачив, хто насправді розпочав війну.
Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України:
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