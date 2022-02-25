Правда войны от Усика: чемпион мира показал, что несет "русский мир" (фото)

Усик потрясен преступлениями рашистов / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня
Путинская Россия не прекращает свои обстрелы по столице Украины.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик показал всему миру преступления российский оккупантов. Фото разрушенный зданий и обстрелов Александр опубликовал в сторис Instagram.
"И это тоже Киев", – подписал фото Усик.
Ранее Усик сделал репост сообщения об обстреле российскими войсками детского дома в Ворзеле. Наконец-то он увидел, кто на самом деле начал войну.
Реакция спортсменов на вторжение России в Украину:
- Что же вы, бл*дь, натворили! Экс-игрок московского Спартака – о нападении России
- "Россия, что ты творишь? Опомнись!" Ребров разразился гневом на оккупанта
- Трагедия разбила наши сердца: олимпийская чемпионка поддержала Украину из Америки
- Усик вернулся в Украину и сделал заявление о войне с Россией
- Россия – оккупант! Шевченко назвал вещи своими именами