Ганебна стіна розділила СРСР і США на чемпіонаті світу з хокею

Збірна СРСР не поїхала на ЧС-1962 і чемпіонами стали шведи / Фото: Колаж: Сьогодні

1957 року Радянський Союз зі страшною силою таврував імперіалістів, які не приїхали до Москви на чемпіонат світу з хокею. Минуло всього п'ять років і вже СРСР бойкотував світову першість.

1962 року вперше хокейний ЧС повинен був пройти в Північній Америці. Турнір довірили американським Колорадо-Спрінгс та Денверу. А за кілька місяців до цього в Берліні почали зводити стіну. "Антифашистський оборонний вал" – так її називали в НДР або "Ганебна стіна" – це вже версія ФРН.

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Причому тут хокей? Все просто. Американці наклали санкції на НДР і відмовилися видати візи хокеїстам Східної Німеччини. Це запустило ланцюгову реакцію. На знак солідарності на чемпіонат миру не поїхали брати НДР по соцтабору – СРСР, Чехословаччина і Румунія.

Як і 1957 року, бойкотом скористалися шведи, які стали чемпіонами світу. Нападник збірної Швеції Свен Тумба-Юханссон став першим в історії триразовим чемпіоном світу.

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Кажуть, головний тренер збірної Швеції Арне Стремберг попросив ювеліра розрізати його медаль навпіл. Одну частину він залишив собі, а другу віддав своєму попередникові Еду Рейглу, який багато зробив для становлення команди.

Підсумки чемпіонату світу-1962:

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