Привітав по спортивному: як Абраменко пояснив нові обіймашки з росіянином

Росіянин Буров та українець Абраменко / Фото: Reuters

Нагадаємо, після свого виступу Абраменко на емоціях "дав п'ять" росіянину Іллі Бурову. А після того, як вони обмінялися рукостисканням, Буров зі спини уклав українця в обійми.

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Епізод одразу став найбільш обговорюваним у Мережі, адже ще до Ігор Мінспорту просило спортсменів уникати контакту із представниками РФ.

Росіянин Буров і українець Абраменко / Фото: Getty Images

"Я нікого не обіймав цього разу. Тільки привітав по-спортивному, як спортсмен спортсмена, і все", – пояснив Абраменко після приїзду в Україну, пише suspilne.media.

А ще стало відомо, що провокатором скандалу став Буров. Він сам зізнався, що спеціально обійняв українця, щоб потрапити в історію, хоча Абраменко його попереджав перед змаганнями.

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Медаль завоювали – настав час і відпочити / Фото: REUTERS

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До речі, потім спалахнув інший скандал – Росія привласнила собі срібло України на Олімпіаді. Голова Федерації фрістайлу Росії Олексій Курашов заявив, що друге місце у змаганнях фрістайлістів мало дістатися Іллі Бурову.