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5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Поздравил по-спортивному: как Абраменко объяснил новые обнимашки с россиянином

Александр Трикиша
19 февраля, 15:40
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александр Абраменко оправдался за скандал, случившийся после его выступления в Пекине

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Reuters

Напомним, после своего выступления Абраменко на эмоциях "дал пять" россиянину Илье Бурову. А после того, как они обменялись рукопожатием, Буров со спины заключил украинца в объятия.

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Эпизод сразу же стал самым обсуждаемым в Сети, ведь еще до Игр Минспорта просило спортсменов избегать контакта с представителями РФ.

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Getty Images

"Я никого не обнимал в этот раз. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все", – объяснил Абраменко после приезда в Украину, пишет suspilne.media.

А еще стало известно, что провокатором скандала стал именно Буров. Он сам признался, что специально обнял украинца, чтобы попасть в историю, хотя Абраменко его предупреждал перед соревнованиями.

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Медаль завоевали – пора и отдохнуть / Фото: REUTERS

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Кстати, затем вспыхнул другой скандал – Россия присвоила себе серебро Украины на Олимпиаде. Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что второе место в соревнованиях фристайлистов должно было достаться Илье Бурову.