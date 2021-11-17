Петраков обманює? Аналітики винесли вирок Україні у плей-оф

Петраков переконаний, що ми потрапимо на ЧМ. Букмекери не згодні / Фото: Reuters

Після перемоги над Боснією 2:0 та виходу до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 тренер нашої збірної Олександр Петраков зробив гучну заяву.

"Ми не боїмося нікого. Хто б нам не дістався, гадаю, ми його обіграємо та поїдемо на чемпіонат світу до Катару", – заявив Олександр Петраков.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

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Однак букмекери з ним не погоджуються. За їхніми прогнозами, шанси України потрапити до фінальної частини ЧС-2022 – майже примарні.

На вихід України на ЧС встановлено коефіцієнт 3.50, на невихід – 1.34. Іншими словами, ймовірність потрапляння "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється лише у 28 відсотків, а непотрапляння – у 72 відсотки.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також тому, що у паралельному матчі Франція обіграла фінів 2:0.

Збірна України шаленіє після виходу до плей-оф / Фото: Reuters

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. Для потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

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У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія з Кріштіану Роналду, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.