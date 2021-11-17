16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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ПСЖ --
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Петраков обманює? Аналітики винесли вирок Україні у плей-оф

Андрій Трофімов
17 листопада, 12:13
За прогнозами букмекерів, збірна України не зуміє подолати сито стикових матчів за потрапляння на чемпіонат світу у Катарі

Петраков переконаний, що ми потрапимо на ЧМ. Букмекери не згодні / Фото: Reuters

Після перемоги над Боснією 2:0 та виходу до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 тренер нашої збірної Олександр Петраков зробив гучну заяву.

"Ми не боїмося нікого. Хто б нам не дістався, гадаю, ми його обіграємо та поїдемо на чемпіонат світу до Катару", – заявив Олександр Петраков.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

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Однак букмекери з ним не погоджуються. За їхніми прогнозами, шанси України потрапити до фінальної частини ЧС-2022 – майже примарні.

На вихід України на ЧС встановлено коефіцієнт 3.50, на невихід – 1.34. Іншими словами, ймовірність потрапляння "синьо-жовтих" на мундіаль оцінюється лише у 28 відсотків, а непотрапляння – у 72 відсотки.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також тому, що у паралельному матчі Франція обіграла фінів 2:0.

Збірна України шаленіє після виходу до плей-оф / Фото: Reuters

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. Для потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

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У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія з Кріштіану Роналду, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.

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