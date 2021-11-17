Петраков обманывает? Аналитики вынесли приговор Украине в плей-офф

Петраков уверен, что мы попадем на ЧМ. Букмекеры не согласны / Фото: Reuters

После победы над Боснией 2:0 и выхода в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 тренер нашей сборной Александр Петраков сделал громкое заявление.

"Мы не боимся никого. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем на чемпионат мира в Катар", – заявил Александр Петраков.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Однако букмекеры с ним не согласны. По их прогнозам, шансы Украины попасть в финальную часть ЧМ-2022 – почти призрачные.

На выход Украины на ЧМ установлен коэффициент 3.50, на невыход – 1.34. Иными словами, вероятность попадания "сине-желтых" на мундиаль оценивается всего в 28 процентов, а непопадания – в 72 процента.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, Украина пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Франция обыграла финнов 2:0.

Сборная Украины ликует после выход в плей-офф / Фото: Reuters

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

Реклама

В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия c Криштиану Роналду, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.