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Відлетів на два метри: гарматний удар відправив боксера у глибокий нокаут

Олександр Трикіша
5 січня, 00:09
Ефектним нокаутом завершився поєдинок у Танзанії між місцевими боксерами Юнусом Нассоро та дебютантом профірингу Еммануелем Шендадою

Яскравий нокаут в поєдинку двох боксерів-початківців

Вже в другому раунді Нассоро спіймав суперника потужним ударом у голову, після чого той відлетів на кілька метрів і впав на канвас непритомний.

Рефері почав діставати капу з рота боксера, побоюючись за його здоров'я, і тільки потім дав відмашку про завершення бою.

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Цікаво, що для переможця це була перша перемога у кар'єрі. Дебютний бій Юнус Нассоро, як і його жертва Еммануель Шендада, програв.

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