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Отлетел на два метра: пушечный удар отправил боксера в глубокий нокаут

Александр Трикиша
5 января, 00:09
Эффектным нокаутом завершился поединок в Танзании между местными боксерами Юнусом Нассоро и дебютантом профиринга Эммануэлем Шендадой

Яркий нокаут в поединке двух начинающих боксеров

Уже во втором раунде Нассоро поймал соперника мощным ударов в голову, после чего тот отлетел на несколько метров и рухнул на канвас без сознания.

Рефери принялся доставать капу со рта боксера, опасаясь за его здоровье, и только затем дал отмашку о завершении боя.

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Интересно, что для победителя это была первая победа в карьере. Дебютный бой Юнус Нассоро, как и его жертва Эммануэль Шендада, проиграл.

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