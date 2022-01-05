Отлетел на два метра: пушечный удар отправил боксера в глубокий нокаут

Яркий нокаут в поединке двух начинающих боксеров
Уже во втором раунде Нассоро поймал соперника мощным ударов в голову, после чего тот отлетел на несколько метров и рухнул на канвас без сознания.
Рефери принялся доставать капу со рта боксера, опасаясь за его здоровье, и только затем дал отмашку о завершении боя.
Интересно, что для победителя это была первая победа в карьере. Дебютный бой Юнус Нассоро, как и его жертва Эммануэль Шендада, проиграл.
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