Чи зупинять Маріуполь та Десна грандів: розклад та результати 13-го туру УПЛ

Київ знову грає у Маріуполі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
13 тур чемпіонату України розтягнувся на три дні – з суботи по понеділок. Вдруге за тиждень Динамо зіграє у Маріуполі. А Шахтар прийматиме завжди готову дати бій будь-якому супернику Десну.
Субота, 30 жовтня
14.00. Маріуполь – Динамо
Онлайн матчу
ТБ: Футбол 2
Котирування: 14.00 – 7.10 – 14.00
17:00. Шахтар – Десна
Онлайн матчу
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.27 – 5.90 – 11.00
19:30. Інгулець – Верес
ТБ: Футбол 2
Котирування: 2.39 – 3.00 – 3.30
Неділя, 31 жовтня
14.00. Колос – Львів
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.93 – 3.45 – 4.10
17:00. Рух – Олександрія
ТБ: Футбол 1
Котирування: 3.55 – 3.15 – 2.18
19:30. Металіст 1925 – Зоря
ТБ: Футбол 1
Котирування: 4.30 – 3.65 – 1.84
Понеділок, 1 листопада
17:00. Дніпро-1 – Минай
ТБ: УНІАН
Котирування: 1.39 – 4.90 – 7.90
19:30. Ворскла – Чорноморець
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.50 – 4.20 – 6.80