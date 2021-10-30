Чи зупинять Маріуполь та Десна грандів: розклад та результати 13-го туру УПЛ

Київ знову грає у Маріуполі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

13 тур чемпіонату України розтягнувся на три дні – з суботи по понеділок. Вдруге за тиждень Динамо зіграє у Маріуполі. А Шахтар прийматиме завжди готову дати бій будь-якому супернику Десну.

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Субота, 30 жовтня

14.00. Маріуполь – Динамо

Онлайн матчу

ТБ: Футбол 2

Котирування: 14.00 – 7.10 – 14.00

17:00. Шахтар – Десна

Онлайн матчу

ТБ: Футбол 1

Котирування: 1.27 – 5.90 – 11.00

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19:30. Інгулець – Верес

ТБ: Футбол 2

Котирування: 2.39 – 3.00 – 3.30

Неділя, 31 жовтня

14.00. Колос – Львів

ТБ: Футбол 1

Котирування: 1.93 – 3.45 – 4.10

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17:00. Рух – Олександрія

ТБ: Футбол 1

Котирування: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металіст 1925 – Зоря

ТБ: Футбол 1

Котирування: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понеділок, 1 листопада

17:00. Дніпро-1 – Минай

ТБ: УНІАН

Котирування: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Чорноморець

ТБ: Футбол 1

Котирування: 1.50 – 4.20 – 6.80

Турнірне становище