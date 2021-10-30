30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Чи зупинять Маріуполь та Десна грандів: розклад та результати 13-го туру УПЛ

Любомир Луканюк
30 жовтня, 10:08
Динамо та Шахтар проведуть репетицію перед матчами Ліги чемпіонів проти Барселони та Реалу

Київ знову грає у Маріуполі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

13 тур чемпіонату України розтягнувся на три дні – з суботи по понеділок. Вдруге за тиждень Динамо зіграє у Маріуполі. А Шахтар прийматиме завжди готову дати бій будь-якому супернику Десну.

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Субота, 30 жовтня

14.00. Маріуполь – Динамо
Онлайн матчу
ТБ: Футбол 2
Котирування: 14.00 – 7.10 – 14.00

17:00. Шахтар – Десна
Онлайн матчу
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.27 – 5.90 – 11.00

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19:30. Інгулець – Верес
ТБ: Футбол 2
Котирування: 2.39 – 3.00 – 3.30

Неділя, 31 жовтня

14.00. Колос – Львів
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.93 – 3.45 – 4.10

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17:00. Рух – Олександрія
ТБ: Футбол 1
Котирування: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металіст 1925 – Зоря
ТБ: Футбол 1
Котирування: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понеділок, 1 листопада

17:00. Дніпро-1 – Минай
ТБ: УНІАН
Котирування: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Чорноморець
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.50 – 4.20 – 6.80

Турнірне становище