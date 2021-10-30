Остановят ли Мариуполь и Десна грандов: расписание и результаты 13-го тура УПЛ

Киев снова играет в Мариуполе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

13-й тур чемпионата Украины растянулся на три дня – с субботы по понедельник. Второй раз за неделю Динамо сыграет в Мариуполе. А Шахтер будет принимает всегда готовую дать бой любому сопернику Десну.

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Суббота, 30 октября

14:00. Мариуполь – Динамо

Онлайн матча

ТВ: Футбол 2

Котировки: 14.00 – 7.10 – 14.00

17:00. Шахтер – Десна

ТВ: Футбол 1

Котировки: 1.27 – 5.90 – 11.00

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19:30. Ингулец – Верес

ТВ: Футбол 2

Котировки: 2.39 – 3.00 – 3.30

Воскресенье, 31 октября

14:00. Колос – Львов

ТВ: Футбол 1

Котировки: 1.93 – 3.45 – 4.10

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17:00. Рух – Александрия

ТВ: Футбол 1

Котировки: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металлист 1925 – Заря

ТВ: Футбол 1

Котировки: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понедельник, 1 ноября

17:00. Днепр-1 – Минай

ТВ: УНИАН

Котировки: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Черноморец

ТВ: Футбол 1

Котировки: 1.50 – 4.20 – 6.80

Турнирное положение