30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Остановят ли Мариуполь и Десна грандов: расписание и результаты 13-го тура УПЛ

Любомир Луканюк
30 октября, 10:08
Динамо и Шахтер проведут репетицию перед матчами Лиги чемпионов против Барселоны и Реала

Киев снова играет в Мариуполе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

13-й тур чемпионата Украины растянулся на три дня – с субботы по понедельник. Второй раз за неделю Динамо сыграет в Мариуполе. А Шахтер будет принимает всегда готовую дать бой любому сопернику Десну.

Реклама

Суббота, 30 октября

14:00. Мариуполь – Динамо
Онлайн матча
ТВ: Футбол 2
Котировки: 14.00 – 7.10 – 14.00

17:00. Шахтер – Десна
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.27 – 5.90 – 11.00

Реклама

19:30. Ингулец – Верес
ТВ: Футбол 2
Котировки: 2.39 – 3.00 – 3.30

Воскресенье, 31 октября

14:00. Колос – Львов
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.93 – 3.45 – 4.10

Реклама

17:00. Рух – Александрия
ТВ: Футбол 1
Котировки: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металлист 1925 – Заря
ТВ: Футбол 1
Котировки: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понедельник, 1 ноября

17:00. Днепр-1 – Минай
ТВ: УНИАН
Котировки: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Черноморец
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.50 – 4.20 – 6.80

Турнирное положение