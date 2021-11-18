Залишилася ще одна мрія! Ібрагімович не збирається вішати бутси на цвях

Златан Ібрагімович продовжить свої виступи за Мілан / Фото: Reuters

40-річний футболіст не має наміру завершувати свою кар'єру найближчим часом. Унікальний швед близький до продовження контракту із Міланом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Переговори між зірковим нападником та керівництвом "россонері" розпочнуться одразу після зимового трансферного вікна. Очікується, що новий контракт шведа з Міланом буде розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що строк дії нинішньої угоди Ібрагімовича спливає 30 червня 2022 року.

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Зазначимо, що форвард-ветеран є найбільш високооплачуваним гравцем Мілана. Його зарплата в італійському гранді становить 7 мільйонів євро на рік.

Цього сезону Златан забив три голи у восьми матчах за Мілан.

Боси клубу задоволені результатами Ібрагімовича та й сам швед не збирається змінювати обстановку.

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Ну, а головний мотиватор Ібри – це його мрія – зіграти на чемпіонаті світу 2022 у Катарі, що відбудеться з листопада по грудень наступного року.

Але для цього збірній Швеції потрібно буде пройти через сито плей-оф. Ми повідомляли, що Ібрагімович пропустить перший стиковий матч через дискваліфікацію.

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