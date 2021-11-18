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Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Осталась еще одна мечта! Ибрагимович не собирается вешать бутсы на гвоздь

Сергей Шаховец
18 ноября, 14:09
Шведский нападающий Златан Ибрагимович вскоре продлит свой контракт с "россонери"

Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан / Фото: Reuters

40-летний футболист не собирается завершать свою карьеру в ближайшее время. Уникальный швед близок к продлению контракта с Миланом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Переговоры между звездным нападающим и руководством "россонери" начнутся сразу после зимнего трансферного окна. Ожидается, что новый контракт шведа с Миланом будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что срок действия нынешнего соглашения Ибрагимовича истекает 30 июня 2022 года.

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Отметим, что форвард-ветеран является самым высокооплачиваемым игроком Милана. Его зарплата в итальянском гранде составляет 7 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Златан забил три гола в восьми матчах за Милан.

Боссы клуба довольны результатами Ибрагимовича, да и сам швед не собирается менять обстановку.

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Ну, а главный мотиватор Ибры – это его мечта – сыграть на чемпионате мира 2022 в Катаре, который состоится с ноября по декабрь следующего года.

Но для этого сборной Швеции нужно будет пройти через сито плей-офф. Мы сообщали, что Ибрагимович пропустит первый стыковой матч из-за дисквалификации.

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