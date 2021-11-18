Осталась еще одна мечта! Ибрагимович не собирается вешать бутсы на гвоздь

Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан / Фото: Reuters

40-летний футболист не собирается завершать свою карьеру в ближайшее время. Уникальный швед близок к продлению контракта с Миланом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также: Так еще никто не делал! Итальянский футболист позвал замуж девушку прямо во время матча

Реклама

Переговоры между звездным нападающим и руководством "россонери" начнутся сразу после зимнего трансферного окна. Ожидается, что новый контракт шведа с Миланом будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что срок действия нынешнего соглашения Ибрагимовича истекает 30 июня 2022 года.

Реклама

Отметим, что форвард-ветеран является самым высокооплачиваемым игроком Милана. Его зарплата в итальянском гранде составляет 7 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Златан забил три гола в восьми матчах за Милан.

Боссы клуба довольны результатами Ибрагимовича, да и сам швед не собирается менять обстановку.

Реклама

​

Ну, а главный мотиватор Ибры – это его мечта – сыграть на чемпионате мира 2022 в Катаре, который состоится с ноября по декабрь следующего года.

Но для этого сборной Швеции нужно будет пройти через сито плей-офф. Мы сообщали, что Ибрагимович пропустит первый стыковой матч из-за дисквалификации.

Читайте также: