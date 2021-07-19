Олімпіади-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття

Олімпійські ігри в Токіо офіційно відкриються 23 липня урочистою церемонією відкриття. На захід не пустять глядачів, але за грандіозним шоу можна буде стежити по ТБ

Коли і де дивитися відкриття Олімпіади-2020 / Фото: AFP

23 липня пройде урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор в Токіо. Захід стартує о 14:00 за київським часом, а в Україні його покажуть у прямій трансляції на ТБ і в інтернеті. Все, що вам потрібно знати про відкриття Олімпіади-2020.

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Де пройде церемонія відкриття Олімпіади-2020

Захід пройде на Новому національному стадіоні Японії в районі Сіндзюку в Токіо. Його побудували на місці старого Національного стадіону, який був знесений у 2015 році. Будівництво нової арени почалося 11 грудня 2016 року, а 30 листопада 2019 стадіон був переданий МОК для підготовки до Олімпіади-2020 року, але в минулому році провести Ігри завадила пандемія. Вартість споруди 60 тисячного стадіону склала 1,5 мільярда доларів.

Хто може відвідати церемонію відкриття Олімпіади-2020

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Наживо за церемонією відкриття спостерігатимуть тільки 10 тисяч чоловік. Це пов'язано з антіковідними обмеженнями. В їх число входять дипломати, високопоставлені особи, спонсори та члени Міжнародного олімпійського комітету. Звичайних глядачів на трибуни не пустять. Також очікується, що церемонію відкриття відвідають понад 11 тисяч спортсменів з 206 країн. Нагадаємо, що від України на Олімпіади-2020 виступить 157 атлетів.

Що покажуть на церемонії відкриття Олімпіади-2020

Традиційно церемонія відкриття Олімпійських ігор буде розділена на кілька частин. Відповідно до Олімпійської хартії шоу буде поєднувати в собі офіційні церемоніальні заходи з мистецькою програмою, яка демонструє історію і культуру Японії.

Також нас чекає вступне слово правлячого імператора Японії Нарухіто, парад спортсменів, символічний випуск голубів, підняття олімпійського прапора і виконання олімпійського гімну, а завершиться свято запалюванням Олімпійського вогню.

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2020

У прямому ефірі урочисту церемонію відкриття Олімпійських ігор в Токіо покажуть на телеканалі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 14:00 за Києвом і триватиме три години.