Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия

Олимпийские игры в Токио официально откроются 23 июля торжественной церемонией открытия. На мероприятие не пустят зрителей, но за грандиозным шоу можно будет следить по ТВ

Когда и где смотреть открытие Олимпиады-2020 / Фото: AFP

23 июля пройдет торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Мероприятие стартует в 14:00 по киевскому времени, а в Украине его покажут в прямой трансляции на ТВ и в интернете. Все, что вам нужно знать об открытии Олимпиады-2020.

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Где пройдет церемония открытия Олимпиады-2020

Мероприятие пройдет на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио. Его построили на месте старого Национального стадиона, который был снесен в 2015 году. Строительство новой арены началось 11 декабря 2016 года, а 30 ноября 2019 года стадион был передан МОК для подготовки к Олимпиаде-2020, но в прошлом году провести Игры помешала пандемия. Стоимость постройки 60-тысячного стадиона составила 1,5 миллиарда долларов.

Кто может посетить церемонию открытия Олимпиады-2020

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Вживую за церемонией открытия будут наблюдать только 10 тысяч человек. Это связано с антиковидными ограничениями. В их число входят дипломаты, высокопоставленные лица, спонсоры и члены Международного олимпийского комитета. Обычных зрителей на трибуны не пустят. Также ожидается, что церемонию открытия посетят более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Напомним, что от Украины на Олимпиаде-2020 выступит 157 атлетов.

Что покажут на церемонии открытия Олимпиады-2020

Традиционно церемония открытия Олимпийских игр будет разделена на несколько частей. В соответствии с Олимпийской хартией шоу будет сочетать в себе официальные церемониальные мероприятия с художественной программой, демонстрирующей историю и культуру Японии.

Также нас ждет вступительное слово правящего императора Японии Нарухито, парад спортсменов, символический выпуск голубей, поднятие олимпийского флага и исполнение олимпийского гимна, а завершится торжество зажжением олимпийского огня.

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2020

В прямом эфире торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Токио покажут на телеканале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 14:00 по Киеву и продлится три часа.