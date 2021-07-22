Розклад змагань першого дня Олімпіади-2020

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters
У п'ятницю, 23 липня, офіційно стартують Олімпійські ігри в Токіо. О 14:00 за київським часом розпочнеться яскрава церемонія відкриття Олімпіади, а перед цим пройдуть змагання в академічному веслуванні та стрільбі з лука. Розклад першого дня Олімпіади-2020:
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АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
|2:30
|чоловіки, одинак, опередні заїзди
|3:30
|жінки, одинак, попередні заїзди
|4:30
|чоловіки, двійка парна, попередні заїзди
|5:00
|жінки, двійка парна, попередні заїзди
|5:30
|чоловіки, четвірка парна, попередні заїзди
|5:50
|жінки, четвірка парна, попередні заїзди
СТРІЛЬБА З ЛУКА
|3:00
|жінки, особиста першість, посів
|7:00
|чоловіки, особиста першість, посів