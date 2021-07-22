Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Розклад змагань першого дня Олімпіади-2020

Олена Павлова Олена Павлова
22 липня, 22:18
Копіювати лінк
У п'ятницю в Токіо відбудеться відкриття Олімпійських ігор, а також пройдуть перші змагання в академічному веслуванні та стрільбі з лука
Олімпійські кільця в Токіо
Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

У п'ятницю, 23 липня, офіційно стартують Олімпійські ігри в Токіо. О 14:00 за київським часом розпочнеться яскрава церемонія відкриття Олімпіади, а перед цим пройдуть змагання в академічному веслуванні та стрільбі з лука. Розклад першого дня Олімпіади-2020:

Читайте також: Олімпіади-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

В тренді
2:30чоловіки, одинак, опередні заїзди
3:30жінки, одинак, попередні заїзди
4:30чоловіки, двійка парна, попередні заїзди
5:00жінки, двійка парна, попередні заїзди
5:30чоловіки, четвірка парна, попередні заїзди
5:50жінки, четвірка парна, попередні заїзди

СТРІЛЬБА З ЛУКА

3:00жінки, особиста першість, посів
7:00чоловіки, особиста першість, посів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти