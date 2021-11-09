Полювання на українського Мейвезера: сенсацію ЧС з боксу хочуть бачити на профі-рингу

Юрій Захарєєв / Фото: Федерація боксу України

Срібний призер Олімпійських ігор-2000 у Сіднеї Андрій Котельник в інтерв'ю Metaratigs оцінив перспективи юного боксера, якого вже порівнюють із непереможним американцем Мейвезером.

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"Хоча найкращим боксером чемпіонату в Белграді був названий кубинець Енді Крус Гомес, який не мав рівних у категорії до 63,5 кг, якому було вручено кубок Вела Баркера, впевнений, що йому гостру конкуренцію у цьому заочному суперництві склав наш Захарєєв. Навіть і не пригадаю, коли ще дебютант світового форуму у такому юному віці так впевнено проходив всю турнірну дистанцію, відсвяткувавши шість перемог. І це незважаючи на те, що склад учасників у цій вазі був дуже сильним.

Захарєєв став чемпіоном світу, здолавши Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

Мені Захарєєв запам'ятався своєю креативною манерою ще раніше – у чемпіонаті України. Вражала його психологічна стійкість, впевненість у своїх силах, різнобічність, що дозволяла йому знаходити вразливі місця у суперника вже під час бою. Справжній чемпіон. До речі, після чемпіонату світу у Сербії мені вже неодноразово дзвонили представники відомих професійних клубів та наводили довідки про Захарєєва.

Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

Я порадив би йому не поспішати, і на аматорському рингу ще є, що доводити і вигравати. Звичайно, насамперед маю на увазі Олімпійські ігри і якщо Юрій продовжуватиме так прогресувати, то, впевнений, золото Парижа-2024, від нього нікуди не подінеться", – розповів Котельник.

Нагадаємо, 6 листопада, у Белграді Юрій Захарєєв здолав росіянина Вадима Мусаєва та завоював золоту медаль чемпіонату світу з боксу у категорії 71 кг.

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Юрій Захарєєв

Також ми писали, що за золото ЧС-2021 Захарєєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн. гривень.

При цьому у 19 років Захареєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу

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