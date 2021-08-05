Потрібно взяти участь ще на двох Олімпіадах! Костевич зробила амбітну заяву

Бронзова медаліста в кульовій стрільбі планує продовжити виступи на Олімпійських іграх

Олена Костевич на Олімпіаді-2020 у Токіо / Фото: Reuters

36-річна українка Олена Костевич розповіла про свої плани продовження спортивної кар'єри. Її мета взяти участь ще як мінімум у двох Олімпіадах .

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Олена Костевич не пробилася в фінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

"Є грузинська рекордсменка (мова йде про Ніно Салуквадзе – прим.), вона закінчила після цих Ігор. У неї рекорд – 9 Олімпійських ігор в нашому виді".

"Що стосується мене, то, можливо, ще дві Олімпіади точно, а потім буде видно. Важко прогнозувати – потрібно, щоб результати були на високому рівні", – заявила Костевич в інтерв'ю Суспільному.

Учасниця 9-ти Олімпійських іграх грузинська спортсменка Ніно Салуквадзе / Фото: Olympics

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Токіо Олена Костевич в парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзову нагороду.

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Олімпіада-2020 у Токіо вже п'ята в кар'єрі української спортсменки. За час виступів на Іграх Олена зібрала чотири нагороди: одна золота в Афінах-2004, дві бронзи на Олімпіаді в Лондоні-2012.

Раніше Олена Костевич заявила, що її мета виграти "золото" на Олімпіаді-2024, яка пройде у Франції.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.