40 років – нормальний вік: Костевич планує виграти "золото" на Олімпіаді-2024

Українка Олена Костевич, яка виборола "бронзову" медаль у кульовій стрільбі в дуеті з Олегом Омельчуком, збирається поборотися за нагороди на наступному олімпійському форумі.
У своєму коментарі Суспільному спортсменка заявила:
"Я не зупиняюся. У мене є час, бажання, сили. Все попереду. Не цього разу [перемога] – можливо, наступного. Шості Олімпійські Ігри? У нашому виді спорту це не рекорд. Думаю, що наступні Олімпійські Ігри – буде вже близько 40, але це досить середній вік для нашого виду спорту".
Нагадаємо, що Олімпіада-2020 у Токіо вже п'ята в кар'єрі української спортсменки. За час виступів на Олімпійських іграх Олена зібрала чотири нагороди: одна золота в Афінах-2004, дві бронзи на Олімпіаді в Лондоні-2012, і ось тепер ще одна бронзова медаль, завойована в Токіо.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.