40 років – нормальний вік: Костевич планує виграти "золото" на Олімпіаді-2024

Бронзовий призер Олімпіади-2020 у кульовій стрільбі розраховує продовжити свої виступи і мріє завоювати золоті нагороди на наступних Іграх

Олена Костевич на Олімпіаді-2020 у Токіо / Фото: Reuters

Українка Олена Костевич, яка виборола "бронзову" медаль у кульовій стрільбі в дуеті з Олегом Омельчуком, збирається поборотися за нагороди на наступному олімпійському форумі.

Третя олімпійська бронза України! Наш дует Олена Костевич і Олег Омельчук стали третіми в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Таким чином, Костевич зламала прокляття прапороносців України / Фото: Reuters

У своєму коментарі Суспільному спортсменка заявила:

"Я не зупиняюся. У мене є час, бажання, сили. Все попереду. Не цього разу [перемога] – можливо, наступного. Шості Олімпійські Ігри? У нашому виді спорту це не рекорд. Думаю, що наступні Олімпійські Ігри – буде вже близько 40, але це досить середній вік для нашого виду спорту".

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Олімпіада-2020 у Токіо вже п'ята в кар'єрі української спортсменки. За час виступів на Олімпійських іграх Олена зібрала чотири нагороди: одна золота в Афінах-2004, дві бронзи на Олімпіаді в Лондоні-2012, і ось тепер ще одна бронзова медаль, завойована в Токіо.

Олена Костевич не пробилася в фінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.