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Олімпіада 2020 в Токіо

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40 років – нормальний вік: Костевич планує виграти "золото" на Олімпіаді-2024

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
30 липня, 20:37
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Бронзовий призер Олімпіади-2020 у кульовій стрільбі розраховує продовжити свої виступи і мріє завоювати золоті нагороди на наступних Іграх
Олена Костевич на Олімпіаді-2020 у Токіо
Олена Костевич на Олімпіаді-2020 у Токіо / Фото: Reuters

Українка Олена Костевич, яка виборола "бронзову" медаль у кульовій стрільбі в дуеті з Олегом Омельчуком, збирається поборотися за нагороди на наступному олімпійському форумі.

Третя олімпійська бронза України! Наш дует Олена Костевич і Олег Омельчук стали третіми в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Таким чином, Костевич зламала прокляття прапороносців України
Третя олімпійська бронза України! Наш дует Олена Костевич і Олег Омельчук стали третіми в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Таким чином, Костевич зламала прокляття прапороносців України / Фото: Reuters

У своєму коментарі Суспільному спортсменка заявила:

"Я не зупиняюся. У мене є час, бажання, сили. Все попереду. Не цього разу [перемога] – можливо, наступного. Шості Олімпійські Ігри? У нашому виді спорту це не рекорд. Думаю, що наступні Олімпійські Ігри – буде вже близько 40, але це досить середній вік для нашого виду спорту".

Олена Костевич і Олег Омельчук
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Олімпіада-2020 у Токіо вже п'ята в кар'єрі української спортсменки. За час виступів на Олімпійських іграх Олена зібрала чотири нагороди: одна золота в Афінах-2004, дві бронзи на Олімпіаді в Лондоні-2012, і ось тепер ще одна бронзова медаль, завойована в Токіо.

Олена Костевич не пробилася в фінал Олімпіади-2020
Олена Костевич не пробилася в фінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
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