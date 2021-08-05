Нужно поучаствовать еще на двух Олимпиадах! Костевич сделала амбициозное заявление

Бронзовая медалиста в пулевой стрельбе планирует продолжить выступления на Олимпийских играх

Елена Костевич на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

36-летняя украинка Елена Костевич рассказала о своих планах продолжения спортивной карьеры. Ее цель поучаствовать еще как минимум на двух Олимпиадах.

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Елена Костевич не пробилась в финал ОЛимпиады-2020 / Фото: Reuters

"Есть грузинская рекордсменка (речь идет о Нино Салуквадзе – прим.), она закончила после этих Игр. У нее рекорд – 9 Олимпийских игр в нашем виде".

"Что касается меня, то, возможно, еще две Олимпиады точно, а потом будет видно. Тяжело прогнозировать – нужно, чтобы результаты были на высоком уровне", – заявила Костевич в интервью Суспильному.

Участница 9 Олимпийских играх грузинская спортсменка Нино Салуквадзе / Фото: Olympics

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Елена Костевич в паре с Олегом Омельчуком завоевала бронзовую награду.

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

Олимпиада-2020 в Токио уже пятая в карьере украинской спортсменки. За время выступлений на Играх Елена собрала четыре награды: одна золотая в Афинах-2004, две бронзы на Олимпиаде в Лондоне-2012.

Ранее Елена Костевич заявила, что ее цель выиграть "золото" на Олимпиаде-2024, которая пройдет во Франции.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.