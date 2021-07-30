40 лет – нормальный возраст: Костевич планирует выиграть "золото" на Олимпиаде-2024

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в пулевой стрельбе рассчитывает продолжить свои выступления и мечтает завоевать золотые награды на следующих Играх

Елена Костевич на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Украинка Елена Костевич, завоевавшая "бронзовую" медаль в пулевой стрельбе в дуэте с Олегом Омельчуком, собирается побороться за награды на следующем олимпийском форуме.

Третья олимпийская бронза Украины! Наш дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров. Таким образом, Костевич сломала проклятие знаменосцев Украины / Фото: Reuters

В своем комментарии Суспільному спортсменка заявила:

"Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы. Все впереди. Не в этот раз [победа] – возможно, в следующем. Шестые Олимпийские Игры? В нашем виде спорта это не рекорд. Думаю, что следующие Олимпийские Игры – будет уже около 40, но это достаточно средний год для нашего вида спорта ".

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

Напомним, что Олимпиада-2020 в Токио уже пятая в карьере украинской спортсменки. За время выступлений на Олимпийских играх Елена собрала четыре награды: одна золотая в Афинах-2004, две бронзы на Олимпиаде в Лондоне-2012, и вот теперь еще одна бронзовая медаль, завоевана в Токио.

Елена Костевич не пробилась в финал ОЛимпиады-2020 / Фото: Reuters

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.