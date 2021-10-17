Нокаут за п'ять секунд: брутальні розборки росіян

Нокаут за п'ять секунд
Бійці встигли тільки привітати один одного, після чого Ахметов пішов у атаку і завдав точного удару лівою в голову.
Шаріфов зігнувся від удару, завдяки чому "ухилився" від другого удару Ахметова, а потім звалився на канвас без свідомості. Рефері одразу ж кинувся на допомогу Шаріфову, намагаючись привести його до тями.
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