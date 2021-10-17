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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Відкачували з кисневою маскою: жорстокий нокаут у двобої двох росіян (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 09:59
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У головному поєдинку турніру AMC Fight Nights в Сочі зійшлися два російських бійця – Магомед Ісмаїлов і Володимир Мінєєв. Давня ворожнеча бійців перетворила поєдинок в справжнє побоїще
Мінеєв нокаутував Ісмаїлова в головному поєдинку AMC Fight Nights
Мінеєв нокаутував Ісмаїлова в головному поєдинку AMC Fight Nights

Це був другий бій між бійцями. Вперше вони зійшлися в клітці ще в 2018 році, але тоді поєдинок завершився нічиєю, що не задовольнило ні одного з бійців.

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У грудні 2020 го Мінєєв і Ісмаїлов зустрілися в клітці, влаштували словесну перепалку, яка переросла в масову бійку.

І ось тепер прийшов момент остаточно з'ясувати стосунки. У першій половині бою в клітці домінував Ісмаїлов, і здавалося, що він здобуде дострокову перемогу.

Але потім його стали покидати сили, що дозволило Мінєєву переломити хід поєдинку. У третьому раунді Мінєєв затиснув опонента у сітки і почав завдавати удари усіма частинами тіла.

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Ісмаїлов навіть не захищався – просто намагався вижити до кінця раунду. Але сил у нього вже не залишилося. На останніх секундах Ісмаїлов просто зігнувся і опустив руки. Незважаючи на це суддя не поспішав зупиняти бій і втрутився тільки тоді, коли Магомед знесилено звалився на канвас.

Після зупинки сутички Ісмаїлов дуже довго не міг прийти в себе. Медикам довелося бійця за допомогою кисневої маски.

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