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Нестаріючий екс-чемпіон UFC відмолотив суперника у соголовному бою турніру UFC

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 жовтня, 09:44
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Білоруський ветеран змішаних єдиноборств Андрій Орловський переміг бразильця Карлоса Феліпе на турнірі UFC
Андрій Орловський vc Карлос Феліпе
Андрій Орловський vc Карлос Феліпе / Фото: mmamania.com

Поєдинок двох бійців пройшов в ніч з 16 на 17 жовтня в місті Ентерпрайз (штат Невада, США), де проходив турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 195.

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У соголовному бою турніру зустрічалися нестаріючий білорус Андрій Орловський (32-20), що представляє США, і бразилець Карлос Феліпе (11-2).

Незважаючи на свої 42 роки, Орловський як і раніше залишається у формі і не поступається дорогою молодим.

Білорус активно почав поєдинок і в перших двох раундах завдав вдвічі більше ударів, ніж його 26-річний суперник.

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У третьому раунді вік Пітбуля все-таки дався взнаки. Карлос Феліпе, відчувши втому суперника, спробував розвинути успіх, але в результаті не зумів нокаутувати білоруса.

Судді одноголосно віддали перемогу 42-річному Андрію Орловському – 29:28, 29:28, 29:28.

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В результаті білорус здобув 32 перемогу у змішаних єдиноборствах, а бразилець Феліпе не зумів продовжити переможну серію до чотирьох виступів.

Нагадаємо, що білоруський спортсмен довгий час вважався одним з провідних бійців. Він був одинадцятим чемпіоном UFC у важкій вазі (2005-2006).

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