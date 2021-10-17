Нарвався на удар коліном: боєць ще довго страждав від болю після нокауту

Бідолаха ще довго страждав після нокауту
В кінці другого раунду Юнес пішов в атаку, але нарвався на різкий удар суперника коліном в тулуб і впав, як підкошений. Від болю боєць ще довго корчився на канвасі.
А фанати MMA в Мережі сперечалися, що за клацання пролунало після удару Лорена. Вони висловлювали думку, що це був звук зламаних ребер.
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