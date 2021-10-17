Нокаут за пять секунд: брутальные разборки россиян

Нокаут за пять секунд

Бойцы успели только поприветствовать друг друга, после чего Ахметов пошел в атаку и нанес точный удар левой в голову.

Шарифов согнулся от удара, благодаря чему "увернулся" от второго удара Ахметова, а затем рухнул на канвас без сознания. рефери сразу же кинулся на помощь Шарифову, пытаясь привести его в чувство.

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