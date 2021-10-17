17 октября 14:00
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Десна --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Мариуполь --
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Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
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Львов --
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Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Нокаут за пять секунд: брутальные разборки россиян

Александр Трикиша
17 октября, 11:14
В Росси прошел турнир MMA Series 42 Strong Spirit, в рамках которого состоялся поединок между местными бойцами Леонардом Ахметовым и Орзубек Шарифовым. Но продлился бой всего 5 секунд

Нокаут за пять секунд

Бойцы успели только поприветствовать друг друга, после чего Ахметов пошел в атаку и нанес точный удар левой в голову.

Шарифов согнулся от удара, благодаря чему "увернулся" от второго удара Ахметова, а затем рухнул на канвас без сознания. рефери сразу же кинулся на помощь Шарифову, пытаясь привести его в чувство.

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