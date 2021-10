Потужний нокдаун не залишив шансів для українського бійця на турнірі Bellator 268

Сутичка між українським бійцем Владиславом Парубченко і Генрі Корралесом відкривала головний кард турніру Bellator 268.

Читайте також: Він живий? Після удару в голову спортсмен впав непритомний

Бій пройшов на арені Footprint Center у Фініксі (штат Арізона, США).

Американець перевершував українця за фізичними даними, чим вміло скористався в бою.

Vladyslav Parubchenko gets the takedown early on in round 1! The # Bellator268 main card is LIVE NOW on @SHOSports ! https://t.co/ll9FZ7lOG0 pic.twitter.com/EWF8H87dyc

Щоб нівелювати перевагу суперника, Владислав спробував перевести опонента в партер, але Корралес не дозволив йому це зробити.

"Henry! Henry! Henry!" @ HenryCorrales86 is hearing it from the hometown crowd tonight here at The @FootprintCNTR .



Round 2 of the 1st # Bellator268 main card bout of the night is LIVE NOW on @SHOSports !



https://t.co/RNtauZGbbQ pic.twitter.com/kRBJmgnk2t