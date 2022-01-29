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Нокаут із запізненням: незвичайна перемога у кікбоксингу

Олександр Трикіша
29 січня, 15:14
На турнірі з кікбоксингу К-1 Krush глядачі стали свідками незвичайного нокауту. Боєць упав на канвас лише після того, як суддя зупинив бій

Боєць впав після завершення поєдинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Бій тривав лише 40 секунд. Зірка японського кікбоксингу Касей Кондо двічі перевірив Алана Соареша на міцність коліном, а потім ще зачепив суперника рукавичкою, доки не втрутився рефері.

Суддя просигналізував про завершення поєдинку ... і тільки після цього Соареш почав хитатися і зрештою впав на канвас.

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