Нокаут із запізненням: незвичайна перемога у кікбоксингу

Боєць впав після завершення поєдинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Бій тривав лише 40 секунд. Зірка японського кікбоксингу Касей Кондо двічі перевірив Алана Соареша на міцність коліном, а потім ще зачепив суперника рукавичкою, доки не втрутився рефері.

Суддя просигналізував про завершення поєдинку ... і тільки після цього Соареш почав хитатися і зрештою впав на канвас.

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