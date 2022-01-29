Нокаут із запізненням: незвичайна перемога у кікбоксингу

Боєць впав після завершення поєдинку / Фото: Колаж: Сьогодні
Бій тривав лише 40 секунд. Зірка японського кікбоксингу Касей Кондо двічі перевірив Алана Соареша на міцність коліном, а потім ще зачепив суперника рукавичкою, доки не втрутився рефері.
Суддя просигналізував про завершення поєдинку ... і тільки після цього Соареш почав хитатися і зрештою впав на канвас.
Дивіться інші нокаути:
- Після таких не встають: жахливий нокаут у Чилі (відео)
- З ноги в голову: брутальний нокаут у MMA
- Тисяча ударів за хвилину: божевільна розв'язка в UFC
- Куди ти лізеш, офіціанте! Українець побив британця у Німеччині (відео нокауту)
- Такому джебу позаздрить і Кличко: найбільший український супертяж вирубив чеха
- Найсмішніший нокаут року: дебютант-товстун отримав у голову і втік
- Товстуни в клітці влаштували бійню із забороненими ударами (відео)