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Нокаут с запозданием: необычная победа в кикбоксинге

Александр Трикиша
29 января, 15:14
На турнире по кикбоксингу К-1 Krush зрители стали свидетелями необюычного нокаута. Боец упал на канвас только после того, как судья остановил бой

Боец упал после завершения поединка / Фото: Коллаж: Сегодня

Бой продлился всего 40 секунд. Звезда японского кикбоксинга Касей Кондо дважды проверил Алана Соареша на прочность коленом, а затем еще зацепил соперника перчаткой, пока не вмешался рефери.

Судья просигнализировал о завершении поединка… и только после этого Соареш начал шататься и в итоге свалился на канвас.

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