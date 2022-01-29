Нокаут с запозданием: необычная победа в кикбоксинге

Боец упал после завершения поединка / Фото: Коллаж: Сегодня

Бой продлился всего 40 секунд. Звезда японского кикбоксинга Касей Кондо дважды проверил Алана Соареша на прочность коленом, а затем еще зацепил соперника перчаткой, пока не вмешался рефери.

Судья просигнализировал о завершении поединка… и только после этого Соареш начал шататься и в итоге свалился на канвас.

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