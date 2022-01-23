Тисяча ударів за хвилину: божевільна розв'язка в UFC

Бій завершився вже у першому раунді. Хоча рефері міг зупинити двобій ще раніше. Але все ж таки дав боцям можливість помахати руками.
І вони впоралися з цим на ура! Насамперед, це стосується Фреволи. Американець кілька разів кидав суперника на канвас і обрушував на нього серію ударів.
Здається, за цю хвилину він завдав щонайменше тисячі ударів, перш ніж рефері не зупинив бій.
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