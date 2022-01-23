Тисяча ударів за хвилину: божевільна розв'язка в UFC

Три поєдинки UFC 270 завершилися технічними нокаутами, а найвидовищніша розв'язка трапилася в бою між Меттом Фреволою та Хенаро Вальдесом

Фревола переміг Вальдеса / Фото: REUTERS

Бій завершився вже у першому раунді. Хоча рефері міг зупинити двобій ще раніше. Але все ж таки дав боцям можливість помахати руками.

І вони впоралися з цим на ура! Насамперед, це стосується Фреволи. Американець кілька разів кидав суперника на канвас і обрушував на нього серію ударів.

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Здається, за цю хвилину він завдав щонайменше тисячі ударів, перш ніж рефері не зупинив бій.

Нагадаємо, що у головному поєдинку UFC 270 Франсіс Нганну переміг Сіріла Гана та нарвався на тролінг у Мережі.

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