Ніхто на Євро не обіграв цих двох! Унікальне досягнення непрохідних сотників Італії

Пара центральних захисників збірної Італії і туринського Ювентуса – Леонардо Бонуччі та Джорджіо К'єлліні – стала справжньою проблемою для нападників на Євро-2020

Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

Вже легендарна пара центральних захисників збірної Італії і туринського Ювентуса – 34-річний Леонардо Бонуччі і 36-річний Джорджіо К'єлліні – встановила на чемпіонаті Європи-2020 феноменальне досягнення. Нагадаємо, що після 1:1 в основний і додатковий час фіналу з Англією на "Вемблі" італійці виграли Євро-2020 в серії пенальті – 3:2.

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Виявилося, що за вісім зустрічей на чемпіонаті ніхто не зміг пройти італійських сотників в особистих дуелях.

"Жоден із суперників на Євро-2020 не переграв Бонуччі та К'єлліні сам на сам. Майстри мистецтва захисту", – повідомив у себе в Twitter ESPN FC

К'єлліні збирався закінчувати кар'єру в збірній після Євро-2020, але Бонуччі обіцяє його вмовити махнути разом на чемпіонат світу-2022 в Катар.

Бонуччі и К'єлліні разом з трофеєм / Фото: Instagram

Нагадаємо, принц Вільям розлючений через цькування темношкірих гравців Англії.

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

А герой фіналу Євро-2020 запивав пиво колою на пресконференції. Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі вважає, що він на це заслужив.

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