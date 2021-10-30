30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Не поспішайте нас ховати. Україна відбулася легким переляком після гучного допінг-скандалу

Сергій Шаховець
30 жовтня, 00:20
Президент Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) Вітольд Банька прокоментував допінговий скандал в українському спорті

Президент WADA прокоментував допінг-скандал в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Функціонер повідомив, що остаточне рішення стосовно допінг-скандалу в Україні ухвалить виконавчий комітет ВАДА. Міжнародним агентством буде запропоновано коригувальні заходи, які необхідно буде виконати. В іншому випадку, Україну чекають серйозні наслідки.

Читайте також: Україна пропустить Олімпіаду-2022? Колишній заступник міністра лякає санкціями за допінг

Реклама

"Звіт лежить на моєму столі. Він показав серйозне порушення правил (з боку Національного антидопінгового центру України), починаючи з 2012 року.

Можливо, що якби агентство дотримувалося правил, низка спортсменів зі збірної України пропустила б Олімпійські ігри через відсутність необхідної кількості тестів.

ВАДА чекає на рекомендації нашого Комітету щодо відповідності, остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет. Україні буде запропоновано коригувальні заходи. У разі, якщо вони не реалізовуватимуться, українська агенція чекає серйозних наслідків", — цитує Баньку Матч ТБ.

Нагадаємо, що внаслідок спецоперації WADA було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру (НАЦД). Як виявилося, там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що йде у розріз із кодексом WADA.

Допінг-скандал в українському спорті / Фото: Колаж: Сьогодні

У відставку вже пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

Реклама

Але не виключено, що відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів.

Читайте також: