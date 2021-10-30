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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
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Янг Бойз --
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Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
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Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
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Брюгге --
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Не спешите нас хоронить. Украина отделалась легким испугом после громкого допинг-скандала

Сергей Шаховец
30 октября, 00:20
Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал допинговый скандал в украинском спорте

Президент WADA прокомментировал допинг-скандал в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Функционер сообщил, что окончательное решение в отношении допинг-скандала в Украине примет исполнительный комитет ВАДА. Международным агентством будут предложены корректирующие меры, которые необходимо будет выполнить. В ином случае, Украину ждут серьезные последствия.

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"Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил (со стороны Национального антидопингового центра Украины), начиная с 2012 года.

Возможно, что если бы агентство соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

ВАДА ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия", — цитирует Баньку Матч ТВ.

Напомним, что в результате спецоперации WADA были вскрыты нарушения со стороны украинского Национального антидопингового центра (НАЦД). Как оказалось, там заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг, что идет в разрез с кодексом WADA.

Допинг-скандал в украинском спорте / Фото: Коллаж: Сегодня

В отставку уже ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

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Но, не исключено, отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов.

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