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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Не хочете перевірити у мене в трусиках? Російська лижниця відповіла на підозри у шахрайстві

Павло Василенко
14 лютого, 18:58
Результати російських спортсменів на Олімпійських іграх у Пекіні не дають спокою іноземним журналістам. Після допінгового скандалу у фігурному катанні під підозру потрапили лижники

Вероника Степанова відповіла на звинувачення в шахрайстві / Фото: REUTERS

Певний час тому всіх вразила перемога Олександра Большунова з неймовірним відривом від переслідувачів, тепер сумнів викликала майстерність цілої команди РОК.

Напередодні росіяни виграли чоловічу та жіночу естафети у лижних перегонах, після якої шведський журналіст Томас Петтерссон написав, що вони могли використати фтор для кращого ковзання лиж.

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На захист російської команди виступила Вероніка Степанова, яка брала участь у переможній естафеті.

"Коментатору шведської газети Томасу Петтерссону здається заборонений (у Європі) фтор на наших естафетних лижах у Пекіні, він його просто відчуває на відстані – навіть якщо його там немає.

Не хочете ще перевірити, чи немає у мене в трусиках забороненого моторчика, як у Карлссона, який живе на даху? Обіцяю вам, це куди гучніший заголовок для Expressen буде!" – написала Степанова в Instagram.

До речі, раніше ми писали, що спортивний суд допустив Валієву до Олімпіади у Пекіні. Фігуристці збірної РОК Камілі Валієвій, у якої виявили допінг, дозволили виступати на Олімпіаді-2022.

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