15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Не хотите проверить у меня в трусиках? Российская лыжница ответила на подозрения в жульничестве

Павел Василенко
14 февраля, 18:58
Результаты российский спортсменов на Олимпийских играх в Пекине не дают покоя иностранным журналистам. После допингового скандала в фигурном катании под подозрение попали лыжники

Вероника Степанова ответила на обвинения в жульничестве / Фото: REUTERS

Некоторое время назад всех поразила победа Александра Большунова с невероятным отрывом от преследователей, а теперь сомнение вызвало мастерство целой команды РОК.

Накануне россияне выиграли мужскую и женскую эстафеты в лыжных гонках, после которой шведский журналист Томас Петтерссон написал, что они могли использовать фтор для лучшего скольжения лыж.

Реклама

В защиту российской команды выступила Вероника Степанова, участвовавшая в победной эстафете.

"Комментатору шведской газеты Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор на наших эстафетных лыжах в Пекине, он его просто чувствует на расстоянии – даже если его там нет.

Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлссона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!" – написала Степанова в Instagram.

Кстати, ранее мы писали, что спортивный суд допустил Валиеву к Олимпиаде в Пекине. Фигуристке сборной РОК Камиле Валиевой, у которой обнаружили допинг, разрешили выступать на Олимпиаде-2022.

Реклама

Читайте также: