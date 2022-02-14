Не хотите проверить у меня в трусиках? Российская лыжница ответила на подозрения в жульничестве

Вероника Степанова ответила на обвинения в жульничестве / Фото: REUTERS

Некоторое время назад всех поразила победа Александра Большунова с невероятным отрывом от преследователей, а теперь сомнение вызвало мастерство целой команды РОК.

Накануне россияне выиграли мужскую и женскую эстафеты в лыжных гонках, после которой шведский журналист Томас Петтерссон написал, что они могли использовать фтор для лучшего скольжения лыж.

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В защиту российской команды выступила Вероника Степанова, участвовавшая в победной эстафете.

"Комментатору шведской газеты Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор на наших эстафетных лыжах в Пекине, он его просто чувствует на расстоянии – даже если его там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлссона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!" – написала Степанова в Instagram.

Кстати, ранее мы писали, что спортивный суд допустил Валиеву к Олимпиаде в Пекине. Фигуристке сборной РОК Камиле Валиевой, у которой обнаружили допинг, разрешили выступать на Олимпиаде-2022.

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