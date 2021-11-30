3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
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Не позбавлятимемо Україну золота на Олімпіаді. Красюк розкрив плани на українського Мейвезера

Сергій Шаховець
30 листопада, 13:27
Гендиректор промоутерської компанії K2 Олександр Красюк не спішить переманювати до професійного боксу українського чемпіона світу Юрія Захарєєва. Юний боксер має виступити на Іграх у Парижі

Юрій Захарєєв має виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер Олександра Усика впевнений, що Юрій Захарєєв має чудові перспективи для розвитку своєї кар'єри, але для початку 19-річний боксер має набратися досвіду у аматорах.

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"Захарєєв має набагато більшу перспективу, ніж у Хижняка, тому що він молодший. Крім того, у нього менша боксерська амортизація. Третє – Захареєв має ще Олімпіаду попереду.

Ми не знаємо, що на нього чекає. Чи буде він у призах на Олімпіаді? Що чекає на нього на чемпіонаті Європи.

Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Він справді зараз класно злетів. У мене б зараз язик не повернувся йому запропонувати контракт, тому що йому ще дуже багато потрібно зробити у любителях. Те, що він чемпіон світу – супер.

Але ця неповага до країни забиратиме такого боксера з олімпійської збірної. Це потенційна золота медаль для нашої держави", – скакав Красюк в інтерв'ю 24tv.ua.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті світу з боксу виступ 19-річного Юрія Захарєєва став справжньою сенсацією турніру. У поєдинку за золото у ваговій категорії 71 кг українець переміг росіянина Вадима Мусаєва.

Юрій Захарєєв став наймолодшим українським чемпіоном світу з боксу серед любителів, перевершивши досягнення Василя Ломаченка.

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Раніше ми писали, що за золото ЧС-2021 Захареєв отримає 100 тисяч доларів, це понад 2,6 млн. гривень.

Також ми розповідали, як екс-наставник збірної України з боксу Дмитро Сосновський порівняв 19-річного Захарєєва з найбагатшим боксером світу – доларовим мільярдером Флойдом Мейвезером.

Мейвезер і Захарєєв / Фото: Getty Images