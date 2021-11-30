Не будем лишать Украину золота на Олимпиаде. Красюк раскрыл планы на украинского Мейвезера

Юрий Захареев должен выступить на Олимпиаде-2024 в Париже / Фото: Коллаж: Сегодня

Промоутер Александра Усика уверен, что Юрий Захареев имеет прекрасные перспективы для развития своей карьеры, но для начала 19-летний боксер должен набраться опыта в любителях.

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"Захареев имеет гораздо большую перспективу, чем у Хижняка, потому что он младше. Кроме того, у него меньше боксерская амортизация. Третье – у Захареева еще Олимпиада впереди. Мы не знаем, что его ждет. Будет ли он в призах на Олимпиаде? Что ждет его на чемпионате Европы.

Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Он действительно сейчас классно взлетел. У меня бы сейчас язык не повернулся ему предложить контракт, потому что ему еще очень многое нужно сделать в любителях. То, что он чемпион мира – супер. Но это неуважение к стране забирать такого боксера из олимпийской сборной. Это потенциальная золотая медаль для нашего государства", – скакал Красюк в интервью 24tv.ua.

Напомним, что на недавнем чемпионате мира по боксу выступление 19-летнего Юрия Захареева стало настоящей сенсацией турнира. В поединке за золото в весовой категории 71 кг украинец победил россиянина Вадима Мусаева.

Юрий Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира по боксу среди любителей, превзойдя достижение Василия Ломаченко.

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Ранее мы писали, что за золото ЧМ-2021 Захареев получит 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.

Также мы рассказывали, как экс-наставник сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский, сравнил 19-летнего Захареева с самым богатым боксером мира – долларовым миллиардером Флойдом Мейвезером.